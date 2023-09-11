Правозащитник прокомментировал повестки по смс и можно ли их игнорировать

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

В последнее время военнообязанным начали приходить повестки по смс. Правозащитник Александр Павличенко объяснил "Телеграфу", что делать с такими сообщениями.

По его словам, повестки по смс – это информация, которая в принципе не влечет никаких юридических последствий.

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"Лицо всегда может сказать, что оно это смс-сообщение не получало. Эта информация предназначена для лица, чтобы выяснить, где оно и может ли появиться, чтобы получить повестку в надлежащим образом. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законным способом должна выдаваться гражданину", – отметил правозащитник.

Павличенко добавил, что отработка такого метода оповещения для мобилизации чрезвычайно либеральна. По его словам, говорить о нарушении или злоупотреблении правами не кажется.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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