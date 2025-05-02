Праздники с привкусом инфляции: сколько стоит мясо на шашлык в этом году

За последний месяц в Украине существенно выросли цены на свинину. Если раньше килограмм лопатки или бедра можно было приобрести в супермаркетах за 150–160 грн, то теперь найти мясо без кости дешевле 200 грн/кг почти нереально.

По данным "ПроАгро Групп", подорожание охватило почти все категории свежей свинины. В конце апреля наименьшей стоимостью отмечались ребра и грудинка – от 199 грн. за килограмм, хотя еще в марте цена на них колебалась в пределах 180–190 грн.

Повышение цен коснулось и других частей туши:

подбрюшина выросла в цене примерно на 15 грн и продается по 215 грн/кг;

цены на ошейок, которые в марте составляли 260–280 грн/кг, сейчас составляют 320–345 грн/кг;

лопатку теперь реализуют по 220–240 грн/кг, хотя еще месяц назад она стоила 190–200 грн/кг.

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Аналитики объясняют: рост стоимости свинины обусловлен совокупностью факторов – общим уровнем инфляции, сезонными колебаниями, уменьшением объемов предложения на рынке, а также распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Актуальные цены на свинину в украинских супермаркетах

По информации портала Минфин, стоимость свинины в торговых сетях Украины продолжает расти. Более всего подорожали такие популярные части, как ошейок, грудинка и подбрюшина.

Грудинка – средняя цена составляет 211,45 грн/кг:

Metro – 207,90 грн/кг

Novus – 209,00 грн/кг

Auchan – 199,90 грн/кг

Megamarket – 229,00 грн/кг

Лопатка – в среднем 226,97 грн/кг:

Novus – 229,00 грн/кг

Metro – 217,90 грн/кг

Megamarket – 234,00 грн/кг

Ошеек – самая дорогая позиция:

Novus – 319,00 грн/кг

Metro – 333,58 грн/кг

Megamarket – 339,00 грн/кг

Подбрюшина – в среднем 214,00 грн/кг:

Novus – 199,00 грн/кг

Megamarket – 229,00 грн/кг

Ребра – аналогично 214,00 грн/кг:

Novus – 199,00 грн/кг

Megamarket – 229,00 грн/кг

Шашлык – цена варьируется, среднее значение – 263,50 грн/кг:

Metro – 327,50 грн/кг

Novus – 199,00 грн/кг

Megamarket – 264,00 грн/кг

Такие изменения цен могут серьезно повлиять на планы украинцев по майским пикникам.

Ранее мы рассказывали, что украинцев предупреждают о возможном дефиците популярного овоща и прыжке цен.

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