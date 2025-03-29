Предпасхальный скачок цен: какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают

В преддверии Пасхи из-за растущего спроса и ряда других факторов цены на три популярных продукта в Украине подскочат. Речь идет о яйцах, мясе и молочных изделиях.

О возможном удорожании этих продуктов рассказал в комментарии для Главреда заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"В период перед Пасхой традиционно повышается спрос на яйца, что уже сказалось на их стоимости. После кратковременного снижения цен в феврале они снова начали расти. Основная причина – холодная зима, которая увеличила расходы на обогрев помещений для производства. Кроме того, подорожали корма, поскольку цены на зерно выросли", – отметил эксперт.

Еще одним немаловажным фактором он назвал повышение затрат на оплату труда. Из-за нехватки рабочей силы многие производители вынуждены автоматизировать процессы, что требует значительных финансовых вложений. Все это оказывает непосредственное влияние на конечную цену продукции.

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"Несмотря на то, что стоимость молочной продукции несколько снизилась, в розничных сетях цены продолжают расти. Основные причины остаются неизменными: дефицит рабочей силы, высокая себестоимость кормов и рост затрат на энергоносители", – отметил Денис Марчук.

Он также предостерег, что подорожание может затронуть и мясную продукцию, в частности говядину и свинину.

"Что касается мяса, то сейчас его стоимость остается относительно стабильной. Однако перед Пасхой и майскими праздниками, когда спрос традиционно растет, возможно подорожание говядины и свинины. Насколько именно изменятся цены - сказать трудно, ведь рынок мясной продукции нестабильный: закупочная стоимость меняется фактически еженедельно", – пояснил он.

Ранее мы рассказывали, что в Украине резко снизят цены на яйца и когда следует ожидать удешевления.

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