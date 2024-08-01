Предусмотрены ли льготы на коммунальные услуги для инвалидов III группы

Лица с инвалидностью III группы не имеют законодательно определенных льгот на коммунальные услуги. Однако они все же могут уменьшить размер начислений за коммуналку.

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, для этих граждан существует возможность получения субсидии. Для этого нужно обратиться в местные ответственные органы. Заявку можно подать как онлайн, так и лично. Об этом пишет 24 канал.

К заявлению о предоставлении субсидии следует приложить следующие документы:

удостоверение личности;

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;

справку о доходах.

Летом возможны ситуации, когда субсидия будет нулевой, но это не означает ее полную отмену. С наступлением холодов субсидия будет восстановлена и, при необходимости, увеличена в соответствии с потребностями.

Стоит заметить, что при расчете субсидии учитываются доходы и расходы всех лиц, фактически проживающих по указанному адресу.

Напомним, ранее мы UAportal писал, на выплату какого вида пенсии могут рассчитывать инвалиды 3 группы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!