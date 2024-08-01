Чи передбачені пільги на комунальні послуги для інвалідів III групи

Особи з інвалідністю III групу не мають законодавчо визначених пільг на комунальні послуги. Проте вони все ж можуть зменшити розмір нарахувань за комуналку.

Щоб зекономити на комунальних платежах, для цих громадян існує можливість отримання субсидії. Для цього потрібно звернутися до місцевих відповідальних органів. Заявку можна подати як онлайн, так і особисто. Про це пише 24 канал.

До заяви про надання субсидії слід долучити наступні документи:

посвідчення особи;

декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;

довідку про доходи.

Влітку можливі ситуації, коли субсидія буде нульовою, але це не означає її повне скасування. З настанням холодів субсидія буде відновлена та, при необхідності, збільшена відповідно до потреб.

Варто зауважити, що при розрахунку субсидії враховуються доходи та витрати всіх осіб, які фактично проживають за вказаною адресою.

Нагадаємо, раніше ми UAportal писав, на виплату якого виду пенсії можуть розраховувати інваліди 3 групи.

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