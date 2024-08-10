Прекрасно поднимут настроение и подбодрят: 5 веселых украинских фильмов

Украинский кинематограф поражает своим разнообразием, предлагая зрителям как драматические, так и комедийные фильмы. С каждым годом наша киноиндустрия демонстрирует все более высокий уровень мастерства, расширяя выбор для киноманов. Особенно ценны фильмы, способные поднять настроение и вызывать искреннюю улыбку. Об этом пишет 24 tv.ua.

Если вы ищете способы развеять меланхолию, обратите внимание на следующие украинские комедии. Эти ленты гарантированно подарят вам положительные эмоции и веселое настроение.

"Я работаю на кладбище" (2022)

Центральный персонаж – 35-летний Александр, мастер по изготовлению надгробий. Немногословный и несколько замкнутый, он проводит большую часть времени на кладбище. Его работа требует постоянного общения с клиентами, что нелегко дается мужчине со сложным характером. К тому же, Александр воспитывает дочь-подростка, придающую краски его жизни.

"Мои мысли тихие" (2019)

Фильм рассказывает историю Вадима – звукорежиссера, которому не везет ни в карьере, ни в личной жизни. Неожиданно он получает интересное предложение от канадской компании – отправиться в Закарпатье для записи звуков местной фауны. В это необычное путешествие Вадим отправляется вместе со своей матерью.

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"DZIDZIO Контрабас" (2017)

Трое друзей, проживающих вблизи границы, решают попробовать себя в контрабанде ради легкого заработка. Казалось бы, их план безупречен, но на пути неожиданно появляется очаровательная девушка, вносящая смятение в их намерения. Несмотря на это, мужчины не оставляют попыток добиться своей цели.

"Большая прогулка" (2022)

Две семьи – предприимчивые Наливайченко и творческие Драгомановы – решают провести выходные на природе. Выбрав одну и ту же лужайку для пикника, они оказываются вовлеченными в комический конфликт. Ситуация осложняется появлением коррупционера, который ищет пропавшие в этом месте деньги и предпринимает отчаянные действия.

"Бесславные крепостные" (2020)

1844 год. Молодой Тарас Шевченко все еще находится в крепостной зависимости. Судьба сводит его с японским самураем, убегающим от императора и оказывающимся в Украине. Необычная дружба между ними приводит к тому, что Тарас овладевает боевым искусством, коренным образом изменяющим его отношение к крепостной зависимости и собственной судьбе.

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