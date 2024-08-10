Чудово піднімуть настрій та підбадьорять: 5 веселих українських фільмів

Український кінематограф вражає своєю різноманітністю, пропонуючи глядачам як драматичні, так і комедійні стрічки. З кожним роком наша кіноіндустрія демонструє все вищий рівень майстерності, розширюючи вибір для кіноманів. Особливо цінними є фільми, здатні підняти настрій та викликати щиру посмішку. Про це пише 24 tv.ua.

Якщо ви шукаєте способи розвіяти меланхолію, зверніть увагу на наступні українські комедії. Ці стрічки гарантовано подарують вам позитивні емоції та веселий настрій.

"Я працюю на цвинтарі" (2022)

Центральний персонаж – 35-річний Олександр, майстер з виготовлення надгробків. Небагатослівний та дещо замкнений, він проводить більшість часу на цвинтарі. Його робота вимагає постійного спілкування з клієнтами, що нелегко дається чоловікові зі складним характером. До того ж, Олександр виховує доньку-підлітка, що додає барв його життю.

"Мої думки тихі" (2019)

Фільм розповідає історію Вадима – звукорежисера, якому не щастить ні в кар'єрі, ні в особистому житті. Несподівано він отримує цікаву пропозицію від канадської компанії – відправитися на Закарпаття для запису звуків місцевої фауни. У цю незвичайну подорож Вадим вирушає разом зі своєю матір'ю.

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"DZIDZIO Контрабас" (2017)

Троє друзів, які мешкають поблизу кордону, вирішують спробувати себе в контрабанді заради легкого заробітку. Здавалося б, їхній план бездоганний, але на шляху несподівано з'являється чарівна дівчина, яка вносить сум'яття в їхні наміри. Попри це, чоловіки не полишають спроб досягти своєї мети.

"Велика прогулянка" (2022)

Дві родини – підприємливі Наливайченки та творчі Драгоманови – вирішують провести вихідні на природі. Обравши одну й ту саму галявину для пікніка, вони опиняються втягнутими в комічний конфлікт. Ситуація ускладнюється появою корупціонера, який шукає зниклі в цьому місці гроші та вдається до відчайдушних дій.

"Безславні кріпаки" (2020)

1844 рік. Молодий Тарас Шевченко все ще перебуває у кріпацтві. Доля зводить його з японським самураєм, який тікає від імператора і опиняється в Україні. Незвичайна дружба між ними призводить до того, що Тарас опановує бойове мистецтво, що докорінно змінює його ставлення до кріпацтва та власної долі.

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