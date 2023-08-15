Прекрасно смакует с тостами: рецепт сливовой нутели на зиму

Сливовое варенье можно усовершенствовать, добавив какао и сливочное масло. Рецептом поделился Шуба.

Ингредиенты:

Сливы – 3 кг

Какао-порошок – 150 г

Сахар – 1 кг

Сахар ванильный – 20 г

Масло сливочное 82% – 250 г

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Способ приготовления:

1. Сливы помойте, порежьте и измельчите до пюре.

2. Выложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар и перемешайте.

3. Доведите до кипения и собирайте пену. Варить 40-60 минут.

4. Добавьте какао и ванильный сахар, перемешайте.

5. Затем добавьте сливочное масло и варите еще 10 минут.

6. Горячее варенье налейте в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.

7. Переверните, закутайте и поставьте на несколько дней в темное место.

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