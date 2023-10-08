Прекратите так делать: эксперт объяснил, как нельзя стирать белье

Перегрузка стиральной машины заставляет белье двигаться по одной большой массе. Если за раз в машину положить многое, это даже может ее повредить.

Это препятствует свободному перемещению предметов одежды в барабане и эффективной циркуляции стирального средства для удаления грязи и пятен. Это также может повысить давление в барабане, особенно при отжиме на высоких скоростях, что может привести к повреждению прибора, сообщает Express.co.uk.

Заполняя барабан грязным бельем, важно найти правильный баланс между наполнением, достаточным для экономической стирки, и оставлением достаточного места для эффективной стирки.

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По словам экспертов, должно быть достаточно воды, чтобы моющее средство растворилось, и достаточно места для удобного перемещения предметов одежды. Следует оставлять промежуток ширины одной руки в верхней части барабана.

Также важно разделять одежду по типу ткани и цвету во избежание потенциальных повреждений. Перегрузка машины также может привести к трению одежды друг о друга, что может привести к его более быстрому износу.

Напомним, мы рассказали о нескольких проверенных и эффективных способах, которые помогут качественно постирать и высушить пуховую куртку.

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