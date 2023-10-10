Прекратите выбрасывать картофельные шкурки: список вкусных блюд
Картофель – это один из самых популярных овощей в мире. Из нее можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.
Однако многие считают, что картофельная кожура – это несъедобная часть овоща и просто выбрасывает ее. На самом деле картофельная кожура – это источник ценных питательных веществ, таких как клетчатка, минералы и витамины.
Клетчатка помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Минералы, такие как калий, магний и фосфор необходимы для нормального функционирования организма. Витамины С и В6 помогают укрепить иммунную систему.
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Что можно приготовить из картофельной шкурки?
Из картофельной кожуры можно приготовить множество блюд, как сладких, так и соленых.
Вот несколько рецептов:
Картофельные шкурки с сыром и беконом
Это блюдо – это отличный вариант для закуски или перекуса. Для ее приготовления вам понадобятся:
- Картофельные шкурки
- Сыр
- Бекон
- Масло
- Соль и перец по своему вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель в кожуре до готовности. Снимите шкурку с толстым слоем картофеля. Выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Потрите сверху кусочки бекона, а сверху потрите творог.
- Запекайте в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 15-20 минут.
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Картофельные шкурки с чесноком
Это блюдо – отличный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Для ее приготовления вам понадобятся:
- Картофельные шкурки
- Чеснок
- Масло
- Соль и перец по своему вкусу
Приготовление:
- Вымойте хорошо картофель и почистите. Картофельную кожуру хорошо промойте еще раз. Картофель можно использовать для приготовления других блюд.
- Картофельные шкурки выложите на смазанную маслом или маслом форму для запекания. Сверху выжмите несколько зубчиков чеснока.
- Полейте маслом и запекайте в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 25-40 минут. Когда кожуры запечь, посыпьте солью и перцем по желанию.
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