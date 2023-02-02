Премьер Польши Моравецкий спрогнозировал, на каких направлениях могут напасть оккупанты

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий спрогнозировал, как российские войска могут атаковать Украину во время нового наступления. По его словам, оккупанты могут нападать сразу с двух-трех разных направлений.

Вероятно, российский диктатор владимир путин планирует снова окружить Киев. Об этом Моравецкий сказал в интервью Bild.

"Я думаю, что план путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений", – отметил он.

Глава правительства Польши предполагает, что наступление также может происходить со стороны Белоруссии. Таким образом, россияне могут попытаться окружить Киев с запада.

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Моравецкий добавил, что погодные условия сейчас не подходят для перекидывания тяжелых танков, артиллерии и другой военной техники из-за достаточно теплой зимы.

"Поэтому путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления", – пояснил польский премьер.

Он отметил, что получил от Украины информацию о возможном жестком наступлении оккупантов в марте или апреле 2023 года. Глава правительства Польши также указал, что путин уже мобилизовал от 200 до 250 тысяч новых солдат.

"Нельзя забывать, что ресурсы россии действительно велики, и он имеет глубокие карманы. У него много боеприпасов, много оружия и много людей", – резюмировал он.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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