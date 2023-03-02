"Превратились в куски железа": Черные запорожцы показали видео ликвидации двух танков врага
Украинские защитники ликвидировали еще два российских танка. Видео, как пылает вражеская техника, они выложили в Фейсбук.
Выяснилось, что уничтожение российских танков – дело рук бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Эти мужественные воины в составе ВСУ защищают нашу страну от врага.
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"Настойчивость, терпение, щепотка вдохновения. Этого достаточно, чтобы два российских танка превратились в куски железа", – прокомментировали кадры ликвидации вражеских танков наши защитники.
Бойцы 72 ОМБр также показали видео, на котором зафиксирован пылающий российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Вражескую технику пронесли в Угледаре.
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для разрушения фортификационных сооружений, а также для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники.
Тактико-технические характеристики:
- Экипаж/расчет, чел. – 5/6
- Масса, т – 27,5
- Максимальная дальность стрельбы, км – 9,6/18
- Быстрострельность, выстр./мин. – 1
- Боекомплект, выстр. – 40
- Вывозимый боезапас выстр. – 20
- Масса снаряда, кг – 130,7
- Угол подъема, град. – от 50 до 80
- Угол горизонтальной наводки, град. – 23
- Базовое шасси – ЗРК "Коло"
- Мощность двигателя, л.с. – 520
- Максимальная скорость движения шоссе, км/ч – 62,8
Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.
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