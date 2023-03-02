'Превратились в куски железа': Черные запорожцы показали видео ликвидации двух танков врага

Украинские защитники ликвидировали еще два российских танка. Видео, как пылает вражеская техника, они выложили в Фейсбук.

Выяснилось, что уничтожение российских танков – дело рук бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Эти мужественные воины в составе ВСУ защищают нашу страну от врага.

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"Настойчивость, терпение, щепотка вдохновения. Этого достаточно, чтобы два российских танка превратились в куски железа", – прокомментировали кадры ликвидации вражеских танков наши защитники.

Бойцы 72 ОМБр также показали видео, на котором зафиксирован пылающий российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Вражескую технику пронесли в Угледаре.

240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для разрушения фортификационных сооружений, а также для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники.

Тактико-технические характеристики:

Экипаж/расчет, чел. – 5/6

Масса, т – 27,5

Максимальная дальность стрельбы, км – 9,6/18

Быстрострельность, выстр./мин. – 1

Боекомплект, выстр. – 40

Вывозимый боезапас выстр. – 20

Масса снаряда, кг – 130,7

Угол подъема, град. – от 50 до 80

Угол горизонтальной наводки, град. – 23

Базовое шасси – ЗРК "Коло"

Мощность двигателя, л.с. – 520

Максимальная скорость движения шоссе, км/ч – 62,8

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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