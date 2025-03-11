Президент Украины встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили инвестиции, раненых и мир (фото)

В ходе официального визита в Саудовскую Аравию президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Джидде с наследным принцем и премьер-министром королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Лидеры обсудили мирные инициативы, гарантии безопасности и возможности экономического сотрудничества.

Как сообщил глава государства, главный упор в разговоре был сделан на теме мирного урегулирования войны в Украине. Зеленский отметил важность возвращения украинских пленных и депортированных детей, что, по его словам, является ключевым для укрепления доверия к любым мирным договоренностям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Отдельно обсуждались и вопросы будущих гарантий безопасности для Украины. По словам президента, Саудовская Аравия готова поддержать процесс восстановления и выступает за активное взаимодействие на международном уровне.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено экономике. Зеленский отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в инвестициях в Украину, в частности, в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и безопасность.

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"Мы высоко ценим готовность Саудовской Аравии инвестировать в Украину. Во время встречи определили ключевые направления для совместных проектов – это энергетика, безопасность и восстановление инфраструктуры. Есть общее видение дальнейшего экономического развития".

Президент также сообщил, что украинская делегация продолжит работу в Джидде вместе с командой из США. Зеленский выразил надежду на практические результаты переговоров.

"Мы остаемся здесь для работы с американской стороной. Украинская позиция на переговорах будет максимально конструктивной", – отметил президент.

Напомним, Зеленский представил в Раде основные пункты Плана победы.

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