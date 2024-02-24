Президентская бригада показала, как бьет врага возле Авдеевки: мощные фото

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, в частности ее 2-й механизированный батальон, уже почти 2 года воюет на Авдеевском направлении.

За это время "гетманцы" уничтожили сотни окупантов, десятки боевых машин и отбили множество штурмов.

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Встречали и уничтожали!

"В октябре 2023 года, когда враг активизировал штурмы на этом направлении, наши бойцы первыми встречали колонны оккупантов и уничтожали их, – отмечает прессслужба Президентской бригады. – По данным Генштаба, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции на этом направлении враг потерял более 47 тысяч человек личного состава, 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 боевых бронемашин и 5 самолетов. В этих впечатляющих цифрах немало работы воинов нашего 2-го механизированного батальона…"

Бойцы Президентской бригады отмечают, что оккупанты обстреливали их рубежи тысячами снарядов (в том числе – зажигательными) и атаковали дронами, а Коксохимический завод, на котором они до последнего держались, полностью разрушен и побит глубокими воронками от авиабомб.

Также воины бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отмечают собратьев из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко: "Это честь биться рядом с вами", – говорят "гетманцы".

И резюмируют: "Мы вернем украинский флаг в Авдеевку. Мы заберем свое. Слава Украине!"

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