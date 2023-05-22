При выходе на пенсию: Как увеличить размер пенсионных выплат

Когда обратиться с заявлением о пенсионных выплатах, чтобы увеличить их сумму

У украинских пенсионеров есть возможность увеличить свои пенсионные выплаты, используя простую финансовую хитрость. По данным специалистов "Социальной платформы", родившиеся в начале календарного года могут отложить подачу заявления о получении пенсии, чтобы получать большие выплаты.

Читайте также: Украинские пенсионеры смогут получить 16 тысяч гривен помощи: что известно

Согласно правилам, для получения пенсии людям предоставляется три месяца с даты достижения пенсионного возраста. Поскольку год обращения влияет на размер пенсионных выплат, лицам, родившимся в начале года, может быть выгодно задержать заявление.

Система расчета пенсионных выплат по возрасту использует среднюю заработную плату в Украине за последние три календарных года. Таким образом, если родившийся в январе человек подает заявление на получение пенсии в декабре, выплаты будут рассчитываться на основе заработной платы за предыдущие годы.

Например, если лицо начинает получать пенсию с 2024 г. и подает заявление в декабре 2023 г., для расчета пенсионных выплат будет использоваться средняя заработная плата за период с 2020 по 2022 г. включительно. Однако если заявление подают в 2024 году, то будет учитываться заработная плата за период с 2021 по 2023 годы, что может быть выше.

Применение этой стратегии поможет украинским пенсионерам увеличить свои пенсионные выплаты. Важно учитывать сроки и подавать заявление в соответствии с собственной ситуацией с целью получения максимально возможных пенсионных выплат.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!