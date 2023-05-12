Пригодится в хозяйстве: почему не стоит выбрасывать кожуру из авокадо в мусорник

Авокадо – это фрукт, содержащий много полезных веществ. Это мононенасыщенные жиры, высокое количество белка и углеводов, витамин K и Е. А еще авокадо содержит большое количество фолата, который может повысить настроение и уменьшить риск развития депрессии.

Кроме того, в авокадо содержатся калий, магний и т.п. Однако этими полезными веществами богата не только мякоть, но и кожура фрукта. Так что после использования авокадо его кожуру лучше не выбрасывать.

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Кожа авокадо содержит много полезных компонентов, таких как антиоксиданты, витамины и минералы, которые могут быть полезны для ухода за кожей. К примеру, на основе кожицы авокадо можно сделать домашние маски для лица, помогающие увлажнить и питать кожу.

Для приготовления маски из кожуры авокадо нужно тщательно промыть и измельчить в чаше блендера до состояния пюре. Получившуюся массу можно нанести на лицо и оставить на 10-15 минут, после чего смыть теплой водой.

Бальзам для губ из кожуры авокадо – перетертую кожуру смешайте с небольшим количеством кокосового масла и масла ши. Такой натуральный бальзам питает и увлажняет кожу.

Также из перемолотой кожуры, если добавить ее к детскому маслу, получится хороший увлажняющий лосьон для тела.

Можно добавить в пюре из кожицы авокадо лимонный сок и мед, размять все вместе и применять в качестве маски для лица, если у вас проблемы с пигментацией.

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Считается, что маски из кожуры авокадо хорошо справляются с морщинами. Перетертую кожуру авокадо просто добавьте в свои кремы для лица, когда наносите их утром или вечером. Смывать такую смесь не нужно, а лучше подождать 20 минут, затем осторожно стереть с лица остатки крема.

Омолаживающая домашняя маска для кожи и мякоти авокадо: смешайте перетертую кожицу и мякоть авокадо с 2 столовыми ложками оливкового масла и соком лимона. Тщательно нанесите эту смесь на лицо и шею. Оставьте на пятнадцать минут и смойте водой.

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