Приготовьте настоящую украинскую кашу на природе: шеф-повар поделился рецептом вкусного кулеша

Известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного кулеша. Именно такую традиционную кашу ели казаки в походах.

Кулинар показал в Instagram приготовление блюда на свежем воздухе. Вы тоже можете! Для этого вам нужны необходимые ингредиенты, котелок и хорошее настроение.

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Ингредиенты:

сало – 200 г;

грудина свиная – 500-600 г;

морковь – 500 г;

лук – 500 г;

пшено – 500 г;

яйца – 3-5 шт.;

соль, чёрный перец;

почти 3 литра воды;

зелень (петрушка, укроп, зеленый лук).

Как приготовить кулиш:

1. Возьмите сало и мелко нарежьте, а затем пожарьте на маленьком огне до готовности.

2. Грудину порежьте на кусочки, обжарьте со специями. Заменить это мясо можно сочетанием сала и лопаточной части.

3. Отдельно нарежьте морковь и добавьте в котелок. Когда она обжарится, добавьте уже нарезанный лук.

4. Когда все ингредиенты обжарятся до золотистого цвета, можно добавлять пшено и воду (сначала не всю, а только 2-2,5 л).

5. Доведя до кипения, убавьте огонь и томите под крышкой примерно 1,5 часа, периодически помешивая.

6. Когда все готово, влейте яйца и перемешайте. Ждите, пока закипит блюдо снова, а затем добавьте зелень и хорошо перемешайте.

Ярославский объяснил, что у вас должен получиться довольно густой наваристый суп, который сразу готов к подаче.

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Также UAportal предлагает приготовить буришник – это пирог из картофеля и кукурузной крупы под соусом из сливочного масла и соленой брынзы. В древности буришник заменял хлеб гуцулам на горной долине.

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