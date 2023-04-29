Картофельный пирог из Гуцульщины: рецепт бурышника от Евгения Клопотенко
Бурышник – это пирог из картофеля и кукурузной крупы под соусом из сливочного масла и соленой брынзы. В древности буришник заменял хлеб гуцулам на горной долине.
Ингредиенты:
– 1 кг картофеля
– 70 г кукурузной крупы мелкого помола (+30 г для французской рубашки)
– 15 г пшеничной муки
– 2 яйца
– 100 г сливочного масла 82,5% (+20 г для французской рубашки)
– 100 г твердой брынзы
– соль по вкусу
1. Картофель сварите и охладите.
2. Духовку разогрейте до 180 градусов. Подготовьте сливочное масло: оно должно быть комнатной температуры.
3. Очистите картофель и натрите на крупной терке в миску.
4. В картофель вбейте 2 яйца, добавьте пшеничную муку и кукурузную крупу мелкого помола. Посолите по вкусу, перемешайте. .
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5. Дно и бока формы диаметром 22 см смажьте сливочным маслом и посыпьте кукурузной крупой. Лишнюю крупу высыпьте.
6. Выложите картофельную массу в форму. Разровняйте лопаткой и сделайте полоски вилкой. Отправьте в духовку на 25 – 30 минут при 200 градусах.
Соус:
1. Растопите в кастрюле сливочное масло и брынзу. Перемешайте, снимите с огня.
2. Подавайте буришник с соусом.
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