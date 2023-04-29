Картофельный пирог из Гуцульщины: рецепт бурышника от Евгения Клопотенко

Бурышник – это пирог из картофеля и кукурузной крупы под соусом из сливочного масла и соленой брынзы. В древности буришник заменял хлеб гуцулам на горной долине.

Ингредиенты:

– 1 кг картофеля

– 70 г кукурузной крупы мелкого помола (+30 г для французской рубашки)

– 15 г пшеничной муки

– 2 яйца

– 100 г сливочного масла 82,5% (+20 г для французской рубашки)

– 100 г твердой брынзы

– соль по вкусу

1. Картофель сварите и охладите.

2. Духовку разогрейте до 180 градусов. Подготовьте сливочное масло: оно должно быть комнатной температуры.

3. Очистите картофель и натрите на крупной терке в миску.

Видео дня

4. В картофель вбейте 2 яйца, добавьте пшеничную муку и кукурузную крупу мелкого помола. Посолите по вкусу, перемешайте. .

Читайте также: Самый быстрый рецепт шарлотки.

5. Дно и бока формы диаметром 22 см смажьте сливочным маслом и посыпьте кукурузной крупой. Лишнюю крупу высыпьте.

6. Выложите картофельную массу в форму. Разровняйте лопаткой и сделайте полоски вилкой. Отправьте в духовку на 25 – 30 минут при 200 градусах.

Соус:

1. Растопите в кастрюле сливочное масло и брынзу. Перемешайте, снимите с огня.

2. Подавайте буришник с соусом.

Советуем также обратить внимание на рецепт шпундры от Евгения Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !