Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире (видео)

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире в интервью российскому пропагандисту. В частности, он сказал, что российская армия "по-хамски прошлась сапогами по территории Украины в поисках нацистов". "Подошли к Киеву, потом, на русском языке говорю, обосрались и отошли. Потом в Херсон – обосрались и отошли. Изюм, Красный Лиман... И как-то у нас все не складывается", – сказал он.

Также он отметил, что руководство РФ не сделало никаких выводов, что теперь об Украине и ее нации знает весь мир, а ее армия стала гораздо сильнее.

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Пригожин подчеркнул, что видел, как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, потому может назвать украинскую армию одной из сильнейших.

"У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – все равно успешно", – заявил он.

Напомним, повар путина в очередной раз заявил о взятии Бахмута.

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