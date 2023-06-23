Пригожин обозвал путина 'психически больным' и сказал правду, кто '8 лет бомбил Донбасс' (видео)

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с новыми скандальными заявлениями, подвергшими критике войну и российское руководство. А еще он признал правду того, кто "8 лет бомбил Донбасс".

На канале Пригожина в Телеграм выложили видео из его интервью. В нем он заявил, что Украина не обстреливала Донецкую область с 2014 года, когда туда попали российские боевики. Также он сказал, что Украина не планировала нападать на россию с помощью войск НАТО.

"С чего началась так называемая "СВО". В 2014 году произошел военный переворот, мятеж в Украине. россиян стали притеснять, они пошли на Донбасс, Донбасс мы отстояли, после того мы должны были выйти еще осенью 2014 года и занять рубежи Славянск, Краматорск и т.д. по границе "ЛНР", "ДНР". Но тогда была поставлена точка, потому что армия не готова была, потому что не знала, может справиться", — начал он свой рассказ.

После 2014 года, говорит Пригожин, "Донбасс весь обворовывался" разными людьми – часть из них были из администрации российского президента, часть из ФСБ, олигархи.

"Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса из "ЛНР" и "ДНР". Там существовали корпуса народной милиции, которые в случае нападений украинцев, должны были дать достойный отпор. Однако они не существовали по факту... И определенное количество генералов просто распыляли" эти деньги", – заявил Пригожин.

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Основатель ЧВК "Вагнер" добавил, что украинские военные с 2014 года выстрелами отвечали на активные обстрелы россиян. Он назвал это "перестрелками" и "обменом боеприпасами".

Перед началом объявления путиным так называемой "СВО" ничего не ординарного не было, отметил Пригожин.

По его словам, минобороны рф "обманывало" россиян и их президента, что со стороны Украины и НАТО была "безумная агрессия" и готовилось нападение.

Затем он начал критиковать русскую армию под руководством Шойгу, которая с 2012 года не "занималась ничем": "В россии армия была настолько в ущербном состоянии, что никакие крупномасштабные боевые действия вести она не могла".

Пригожин также "прошёлся" о кремлевском руководстве: "Для чего была нужна война? Война была нужна, чтобы кучка тварей просто поторговалась и попиарилась, показав, какая она сильная армия, чтобы Шойгу получил маршала и звезду героя. Война была нужна олигархическому клану, что руководит россией. Война требовалась поставить президентом Украины Медведчука".

"Все для того, чтобы один человек, психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке несли эту звезду", — заявил он.

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Затем главный российский вагнеровец опроверг заявления минобороны рф по уничтожению техники, которую Украина получила от западных партнеров: "60 Леопардов никто не уничтожал. Это полная тотальная чушь. российская армия отступает по всем направлениям", – признался он.

Ранее, напомним, владелец российской частной военной компании "Вагнер" назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

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