Пригожин погиб вместе с командирами 'Вагнер' во время падения самолета – источники

Россияне подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23 августа в Тверской области. По данным ряда СМИ и пропагандистов, главарь "вагнеровцев" действительно разбился во время крушения самолета.

Также все большее количество людей из окружения Пригожина подтверждает его гибель. В частности, о смерти главы "Вагнера" заявил так называемый "главный совет военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царство Небесное новоприставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", – написал он.

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Тела Пригожина и Дмитрия Уткина опознаны, указали в издании "Царьград". По информации источника, тела опознали предварительно. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза.

В свою очередь, росСМИ "Фонтанка" пишет, что Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Кроме Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК "Вагнер".

Пресс-секретарь Пригожина, по словам "оппозиционерки" Ксении Собчак, отказывается отвечать на вопросы о крушении. Пропагандист Захаров утверждает, что 23 августа основатель ЧВК вылетел в россию из Африки вместе со всем командным составом "Вагнера".

Добавим, частный самолет Пригожина разбился в районе села Куженкино Бологовского района Тверской области вечером 23 августа – через два месяца после мятежа ЧВК "Вагнер".

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину.

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