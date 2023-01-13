Пригожин в глазах россиян все больше становится тем, кто говорит правду – CNN

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого называют "поваром путина", все чаще появляется в публичном пространстве россии. Насколько Пригожину позволят нарастить свое влияние еще неизвестно.

Журналисты в CNN отмечают, что после провалов на фронте Кремль прибегает к более радикальным методам применения силы в Украине. Война стала почти звездным часом для Пригожина, считает издание.

Евгений Пригожин становится все более заметным в российском информпространстве и уже не отрицает своего отношения к "вагнеровцам".

Теперь он называет себя основателем компании наемников и владельцем. Пригожин активно критикует российское военное командование и даже признает, что дела у россиян в Украине идут плохо.

Таким образом, считают в CNN, Пригожин стремится получить больше политических баллов. Для этого он даже появляется почти на линии фронта со своими наемниками, в отличие от главнокомандующих.

"В глазах россиян он постепенно становится человеком, сообщающим правду", - отмечается в материале.

Кроме того, CNN указывает, что очень часто Пригожин критикует министра обороны россии Сергея Шойгу. Это может быть связано с тем, что ранее компании Пригожина выиграли крупные тендеры на обслуживание российской армии, а затем их потеряли.

Ранее стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин завербовал на войну с Украиной около 23 тысяч российских заключенных. В Центре нацсопротивления считают, что массовое вовлечение зеков в кремлевские войска тем, что их смерть влечет за собой существенно меньшее возмущение среди масс.

Эксперты констатировали, что Пригожин использует войну для усиления своих позиций, ведь готовится к борьбе за власть в Кремле.

По версии издания Newsweek, именно Пригожин мог бы заменить президента россии владимира путина.

Напомним, что сейчас проходят бои за Соледар, где находится больше всего наемников из ПВК "Вагнер". По мнению журналистов, если Пригожину удастся взять этот город, то путин даст ему армию для нового похода на Киев.

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