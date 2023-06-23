Принц Гарри хотел взять интервью у Путина по поводу его воспитания и детских травм

Стало известно, что принц Гарри планировал взять интервью у Дональда Трампа, Марка Цукерберга и даже российского диктатора Владимира Путина по поводу их воспитания и детских травм в подкасте Spotify. Целью герцога Сассекского также было общение с Папой Франциском.

Об этом сообщает Daily Mail.

У команды, которая работала над подкастами принца, возникли вопросы о практичности и целесообразности интервьюирования этих людей, особенно учитывая, что Цукерберг и президент страны-агрессора не стали бы откровенно делиться с ним подробностями своего детства.

Темой подкастов должны были стать детство неоднозначных фигур и то, как они стали теми личностями, которыми есть сегодня.

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Отметим, что желание Гарри пообщаться с Путиным выглядело особенно странным с учетом того, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он со своей женой Меган выразил поддержку нашей стране.

Герцог Сассекский не выпустил ни одного сольного подкаста на Spotify, хотя подписал с ними многомиллионное соглашение еще в 2020 году. С Меган Маркл, его женой, компания прекратила сотрудничество без продления на второй сезон подкаста "Архетипы", в котором она общалась с известными женщинами.

Напомним, Король Чарльз ІІІ выставил на аукцион лошадей Елизаветы ІІ.

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