Прирожденные интриганы! Названы четыре самых двуличных знака зодиака

У каждого человека есть свои достоинства и недостатки, никто не совершенен, но все же некоторые отличаются одной ярко выраженной негативной чертой. Речь идеи о двуличности, когда в глаза говорится одно, а за спиной – совершенно другое.

По словам астрологов, самыми "фальшивыми" являются четыре знака зодиака. Речь идет об Овнах, Близнецах, Девах и Раках, которых можно смело назвать прирожденным интриганами.

Овен

Овны – энергичные, полные идей, жизнерадостные люди, которые быстро учатся новому и любят быть в центре внимания. Они готовы много работать, чтобы достичь желаемого результата, и уверены, что для этого все средства хороши. Овны скрывают свои истинные чувства и намерения ради выгоды. Чтобы защитить свой имидж, уроженцы знака могут врать и сознательно причинять вред другим людям.

Близнецы

Близнецы любопытные, умные и энергичные, однако у них есть и темная сторона – они относятся к людям как к объектам и могут быть жестокими. Уроженцы знака используют других в своих целях и не привязываются ни к кому надолго. Близнецы открытые, общительные и разговорчивые, не боятся бесед на разные, часто спорные темы. Однако в какой-то момент сюжет делает крутой поворот, и они показывают свою темную сторону, начиная распускать сплетни.

Дева

Девы славятся своей страстью к совершенству, они амбициозные и умные. Впрочем, это не мешает им планировать самые изощренные интриги. Особенно, когда кто-то встает у них на пути или ведет себя не так, как они себе представляли. С улыбкой на губах они скажут, что все в порядке, но в глубине души уже строят тщательно продуманный план. Девы могут настроить людей друг против друга, чтобы получить какое-либо преимущество.

Рак

Чувствительные, добрые, ценящие семью... Это начало списка хороших зодиакальных черт Раков. Вот почему удивительно, насколько двуличными они могут быть. С огоньком в глазах они скажут вам, что черное – это белое. Однако обычно они делают это, чтобы не задеть другого человека. Они используют подобную тактику, если оказываются в центре конфликта и должны принять чью-либо сторону. Обычно они не хотят причинять кому-то вреда и поэтому выбирают путь лжи и строят интриги для "спасения" ситуации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.