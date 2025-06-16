'ПриватБанк' введет новую комиссию: какая популярная услуга больше не будет бесплатной

Государственный банк "ПриватБанк" сейчас бесплатно доставляет банковские карты клиентам как по Украине, так и в 48 других стран. Однако с 1 января 2026 года эта услуга станет платной – банк намерен ввести комиссию за перевыпуск и доставку карт.

В то же время ранее финучреждение уже неоднократно откладывало дату старта этой инициативы. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт today.ua.

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В финучреждении заявили о намерении установить фиксированную плату за доставку карт по Украине в размере 80 гривен с НДС. Что касается международной доставки, цена будет определяться в зависимости от страны назначения.

Однако сейчас клиенты "ПриватБанка" имеют возможность бесплатно заказать эту услугу. Чтобы перевыпустить карту и оформить доставку, нужно открыть приложение "Приват24", перейти в раздел "Все карты", выбрать нужную для перевыпуска, зайти в настройки и выбрать пункт "Заказать карту". Далее следует указать доставку и выбрать способ – "Укрпочта" или "Новая почта".

Ранее мы рассказывали, что один из украинских банков изменил срок действия карточек.

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