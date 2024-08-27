ПриватБанк ввел лимит на снятие наличных в банкоматах: сколько можно снять за раз
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и введения военного положения Национальный банк Украины установил временные ограничения на снятие наличных с банковских счетов. Эти меры были введены по стабилизации финансовой системы страны и обеспечению бесперебойной работы банковской системы в сложных условиях. Об этом пишет 24 tv.ua.
Общие ограничения:
- В Украине:
Максимальная сумма, которую можно снять с банковского счета в гривнах за один день, составляет 100 000 гривен. Этот лимит распространяется на все виды снятия наличных, включая банкоматы и кассы банков.
- За границей:
Для операций с картами в гривнах за границей действует лимит в размере 12 500 гривен в неделю (с понедельника по воскресенье). Для операций с картами в иностранной валюте лимит может быть выше, но его точный размер зависит от банка и типа карты.
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Индивидуальные ограничения банков:
Каждый банк может устанавливать дополнительные ограничения на снятие наличных. Это может быть связано с различными факторами, такими как:
- Тип банковской карты: Дебетовые и кредитные карты могут иметь разные лимиты.
- Статус клиента: VIP-клиенты могут иметь повышенные лимиты.
- Индивидуальные соглашения с банком: Условия обслуживания по некоторым картам могут предусматривать особые лимиты для снятия наличных.
Один из крупнейших банков Украины, ПриватБанк, установил лимит на снятие наличных денег в размере 20 000 гривен за одну операцию. Между операциями снятие наличных средств должно пройти не менее 3 часов. Однако, как и в других банках, этот лимит может изменяться в зависимости от конкретных условий.
Как узнать свои лимиты?
Чтобы узнать о точных лимитах на снятие наличных с вашей карты, рекомендуется:
- Обратиться в свой банк: Вы можете позвонить по горячей линии банка или посетить отделение.
- Проверить информацию в мобильном приложении банка: Большинство банков предоставляют информацию о лимитах в своих мобильных приложениях.
- Ознакомиться с условиями договора: В договоре об обслуживании банковской карты указаны все детали по лимитам на снятие наличных.
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