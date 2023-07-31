Привлечете беду: Какие вещи категорично запрещено показывать гостям

Что нельзя показывать гостям у себя дома

Каждый окружающий нас предмет носит свою энергетику, которая может влиять на нашу жизнь. Поэтому стоит обратить внимание на несколько вещей, которые лучше не показывать своим гостям, поскольку они могут прийти с собой в отрицательную энергию и несчастье.

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Полезно обращать внимание на то, что мы показываем своим гостям, и избегать показа вещей, которые могут нести негативную энергию, сообщает Ukr.Media.

Незавершенные роботы. Принято считать, что показывать гостям незавершенные работы или проекты в доме могут принести негативную энергию и проблемы. Если у вас есть незаконченные дела, лучше временно скрыть их от глаз гостей во избежание возможного недостатка и неудачи;

Разбитые предметы и обломки считаются символом несчастья и беды. Показывать гостям разбитую посуду или другие поломанные вещи могут привлечь негативную энергию и привести к несчастным случаям;

считаются символом несчастья и беды. Показывать гостям разбитую посуду или другие поломанные вещи могут привлечь негативную энергию и привести к несчастным случаям; Открытые ножницы. Считается, что открытые ножницы могут символизировать конфликт и ссору. Поэтому, если вы заметили, что оставили ножницы открытыми, лучше закрыть их во избежание возможных разногласий или ссор с гостями;

Пустые карманы или пустые кошельки ассоциируются с отсутствием денег и бедностью. Поэтому не стоит показывать их гостям, чтобы не привлечь финансовые затруднения;

или ассоциируются с отсутствием денег и бедностью. Поэтому не стоит показывать их гостям, чтобы не привлечь финансовые затруднения; Паутина считается символом запущенности. Его присутствие в доме может стать причиной неудач и финансовых затруднений в жизни. Поэтому следует хранить помещение в чистоте;

считается символом запущенности. Его присутствие в доме может стать причиной неудач и финансовых затруднений в жизни. Поэтому следует хранить помещение в чистоте; Сломанные зеркала считаются символом неудачи и привлечения отрицательной энергии. Важно отметить, что сломанные зеркала не следует хранить в своем доме.

считаются символом неудачи и привлечения отрицательной энергии. Важно отметить, что сломанные зеркала не следует хранить в своем доме. Пустой чайник считается символом нехватки и ограниченных возможностей. В чайнике обязательно следует оставлять минимум воды. Таким образом, он может символизировать достаточность и процветание.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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