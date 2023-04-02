Привлечете беды и неприятности: что нельзя дарить на новоселье

Что нельзя дарить на новоселье

Подобрать правильный подарок – нелегкое дело. Особенно если это какое-то важное событие. К таким ситуациям относится и новоселье, на которое вас могут пригласить.

С пустыми движениями на запад идти не хорошо, а что покупать – не все знают. Поэтому UAportal рассказывает о списке запретных подарков, когда идете в новую квартиру или дом. Поскольку некоторые вещи могут навлечь настоящую беду и неприятности на хозяев.

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Что нельзя дарить на новоселье

1. Зеркало. Хотя эта вещь очень популярна, стильна и необходима, но на новоселье ее лучше не дарить. Считается, что зеркало открывает портал в загробном мире и притягивает нечистую силу в новое жилье.

Що не можна дарувати на новосілля - список заборонених подарунків на новосілля

2. Ножи/ножницы и колюче-режущие предметы. Согласно народным приметам, такие вещи назовут на дом, куда их принесли, ссоры и разногласия, а между хозяевами появится "острота", конфликты.

Если же вы думаете, что это отличный подарок, то лучше возьмите откуп за эти предметы в виде монетки.

3. Деньги и кошельки. Даря деньги и кошелек, вы забираете богатство, процветание и финансовое состояние из семьи.

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4. Часы. Эта вещь будет отсчитывать время до смерти человека. Если вы подарите часы на новоселье, то запустите процесс отсчета дней жизни владельцев дома. Такой подарок лучше не делать вообще на любой праздник.

Что нельзя дарить на новоселье – список запрещенных подарков на новоселье

5. Жемчуг и украшения из них. Таким подарком вы можете пригласить слезы, боль, отчаяние и ссоры в семью. Считается, что жемчуг символизируют женские слезы, и та носящая их девушка будет много плакать. То есть вы можете обречь женщину на несчастливую семейную жизнь и она станет магнитом для неприятностей и бед.

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Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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