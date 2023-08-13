Привлечете вечные страдания: кому нельзя мыть посуду в гостях

Почему нельзя мыть посуду в гостях

Наши предки были суеверными и верили в приметы о предметах построения, стихий, животных или поведения людей. Да, запрещалось даже мыть посуду в гостях.

В доме, где проживает незамужняя девушка, нельзя было мыть кухонные принадлежности гостях. Считалось, что помощница сможет забрать всех невест себе, а другая и дальше будет удивлять, ей не будет везти в любви и отношениях.

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Кроме того, существуют и другие объяснения, почему нельзя мыть посуду гостям, если в доме была незамужняя девушка. Иначе есть риск навлечь на нее вечные страдания и одиночество.

Если незамужняя девушка помогает в доме замужней женщины, то может забрать мужчину из семьи.

Считается, если девушка помоет ложки и тарелки в доме холостяка, то он скоро женится.

Если молодая девушка, когда мыть посуду, разобьет тарелку, то этим она разрушит семейное счастье.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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