Привлекут беды и неудачи! Названы несчастливые цвета для всех знаков зодиака

Китайская, западная и ведическая астрология утверждают, что все цвета по-разному влияют на людей. Это зависит от знака зодиака – и если некоторые обладают целительной и положительной энергией, то другие считаются несчастливыми.

Несчастливые цвета для знаков зодиака

Овен — черный

Первый знак зодиака находится под влиянием огня. Правящая планета Овна – Марс. Следовательно, красный – его счастливый цвет. Знаку амбиций и драйва следует избегать черного, так как это цвет Сатурна, и он не сулит ничего хорошего свободомыслящем Овнам.

Телец — темно-фиолетовый

Телец известен своей непоколебимостью, заземленностью и находится под покровительством планеты любви и денег Венеры. Следовательно, мягкие оттенки белого и розового подчеркивают темперамент уроженцев знака. Тем не менее, им рекомендуется избегать красного цвета и темноватого оттенка фиолетового – они привлекут неудачи.

Близнецы — оранжевый, темно-желтый и красный

Близнецы – один из самых любопытных, приветливых и общительных знаков зодиака. Рожденным под знаком Близнецов не следует выбирать теплые цвета оранжевого, темно-желтого и красного, так как они нарушают их энергию и обостряют врожденные негативные качества.

Рак — черный и бордовый

Управляемый Луной, водный знак Рака является самым чувствительным среди всех. Мягкие и замкнутые, Раки обычно спокойны, но часто становятся жертвами чрезмерного беспокойства. Этот знак должен избегать черного и бордового цветов.

Лев — белый, розовый и пастельные тона

Щедрые и чрезвычайно позитивные Львы привыкли быть всегда в центре внимания, но им рекомендуется держаться подальше от светлых оттенков белого, розового, голубого и пастельных тонов, так как это привлечет неудачи в их жизнь.

Дева — оранжевый

Девы находятся под покровительством Меркурия, они практичные и любят все тщательно планировать. Земные цвета, такие как различные оттенки коричневого и зеленого, очень хорошо подходят им. Это счастливые цвета Дев. Им следует избегать ярких оттенков, таких как оранжевый, потому что это выводит их из равновесия.

Весы — неон

Весы находятся под покровительством Венеры. Они любят все стильное, и даже их счастливая цветовая палитра состоит из хорошо сбалансированных оттенков. Несчастливые цвета – флуоресцентные или неоновые, потому что они нарушают их внутренний покой и заставляют чувствовать себя неуравновешенными и неуправляемыми.

Скорпион — белый и пастельный

Управляемый планетой разрушения, Плутоном, этот водный знак является самым эмоциональным. Ему хорошо подоходят темные цвета, такие как черный и фиолетовый. Любое присутствие светлых тонов, таких как светло-голубой, белый или пастельный привлечет беды.

Стрелец — темно-коричневый, темно-зеленый и черный

Стрелец управляется планетой путешествий и приключений Юпитером. Этот изменчивый знак любит путешествовать, следовательно удача в его жизнь придет с ярко-синими и желтыми цветами. Стрельцам следует держаться подальше от тусклых цветов с темно-коричневыми, зелеными и черными тонами.

Козерог — желтый, неоновый и фиолетовый

Управляемый планетой Сатурн, Козерог является земным знаком. Черный, серый или цвет хаки считаются удачными для Козерогов. Но им рекомендуется держаться подальше от желтого, неонового и фиолетового цветов.

Водолей — желтый, оранжевый и золотой

Этот дальновидный и прогрессивный знак управляется планетой Уран. Удачу в его жизнь привлекут цвета электрический синий и серебристый. Следует избегать теплых тонов,, а именно желтого, оранжевого и золотого. Они вызывают негативные мысли.

Рыбы — темно-синий

Миролюбивый и медитативный, водный знак Рыбы должен выбирать ярко-розовые и нежно-лавандовые оттенки. Темно-синий неблагоприятен для энергии Рыб, так как лишает их душевного спокойствия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.