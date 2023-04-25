Привлекут в жизнь большую удачу! Названы счастливые числа для всех знаков зодиака

Мечтаете выиграть джек-пот, но не знаете, какие числа принесут вам удачу? По словам астрологов, у каждого знака зодиака есть несколько счастливых цифр, которые могут привлечь в жизнь везение.

Это может быть как дата, когда все получается, так и номер дома или квартиры, в которой вы собираетесь жить. Читайте детальнее.

Овны очень целеустремленные, им везет в карьере и личной жизни. Уроженцы знака занимают высокие должности и хорошо зарабатывают. Счастливые числа: 5, 8, 16, 24, 27, 37, 38, 43, 50, 51.

Тельцам не особо везет в любви, обычно они сталкиваются с множеством препятствий на пути к счастью. С работой дела обстоят лучше. Счастливые числа: 4, 5, 8, 10, 11, 22, 23, 34, 37, 45, 46.

Близнецы являются сильными, любознательными, страстными личностями, которые готовы учиться новому. Но удача редко бывает на их стороне. Счастливые числа: 6, 9, 11, 19, 25, 34, 35, 47, 60.

Раки входят в тройку самых удачливых знаков зодиака. Они обладают сильной интуицией и легко избегают опасностей. Счастливые числа: 3, 4, 7, 8, 10, 21, 28, 29, 31, 47, 48, 50.

Львы – хозяева положения и своей судьбы, которую лепят, как хотят. Уроженцы знака могут достичь высот в любом деле, за которое решат взяться. Счастливые числа: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 37, 44.

Удача почти никогда не бывает на стороне людей, рожденных под знаком Девы, но они не нуждаются в ней, чтобы двигаться вперед. Уроженцы знака очень упорные, и это залог их успеха. Счастливые числа: 4, 9, 16, 17, 22, 26, 38, 41.

Весы – один из самых удачливых знаков зодиака, особенно в любви. Уроженцы знака – вечные оптимисты, у которых кружка наполовину полная. Счастливые числа: 6, 7, 9, 26, 30, 35, 38, 43, 53.

Скорпионам везет в финансовом плане, они много зарабатывают. Но вот с личной жизнью могут быть проблемы из-за сложного характера. Счастливые числа: 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 41, 49.

Стрельцы – настоящие оптимисты, которые не собьют с пути никакие жизненные трудности. Удача на их стороне, и они об это знают. Счастливые числа: 1, 5, 6, 8, 10, 22, 29, 30, 33, 37, 43, 44.

Козероги легко занимают высокие должности и пользуются авторитетом в профессиональной сфере. Они обладают сильным характером, и это помогает им в карьере. Счастливые числа: 7, 10, 17, 18, 21, 24, 36, 49, 59.

Водолеям приходится много трудиться, чтобы достичь настоящего успеха, но это их не огорчает. Уроженцы знака обычно мотивированы на результат и оптимистично смотрят в будущее. Счастливые числа: 6, 7, 10, 13, 16, 27, 34, 35, 47.

Рыбы склонны быть неорганизованными и нерешительными, что мешает им воспользоваться многими удачными моментами. Они часто упускают шанс изменить свою жизнь. Счастливые числа: 3, 8, 17, 19, 24, 33, 35, 38, 44, 46.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.