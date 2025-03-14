Проблемные купюры евро: что нужно знать украинцам, чтобы не потерять деньги
Не все украинцы знают, что Европейский Союз приостановил выпуск одного из номиналов евро. Еще в 2019 году Европейский центральный банк остановил печать этой купюры, но она все еще встречается в обращении, поскольку люди продолжают ей рассчитываться.
Возникает вопрос: можно ли обменять такую валюту и на что следует обратить внимание ее владельцам. Новости.LIVE рассказывают, какие номиналы евро уже не выпускаются.
Остановка печати коснулась купюры номиналом в 500 евро. 27 января 2019 года Европейский центральный банк принял решение об изъятии этой банкноты из оборота из-за беспокойства по поводу подделок. Именно купюры номиналом 500 евро чаще всего использовались в незаконных схемах, в частности, для отмывания денег и уклонения от налогов.
Из-за репутационных проблем номинал 500 евро больше не печатается, но в обращении остались банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. В то же время владельцы купюр в 500 евро могут продолжать использовать их в финансовых операциях или обменивать на другую валюту.
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Изъятие банкноты из обращения не означает, что оно потеряло статус законного платежного средства. Следовательно, купюра может использоваться для расчетов в магазинах или в обмене.
Действительны ли евро 2002 года выпуска
Что касается евро, выпущенных в 2002 году, то возникают некоторые вопросы, касающиеся их использования. Наличные купюры номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро были введены в обращение в 2002 году, но впоследствии появились обновленные банкноты с новыми защитными элементами, такими как:
- Голограмма, изменяющая цвет.
- Водяной знак с портретом богини Европы.
- Рельефные элементы на банкнотах.
- Подпись главы Европейского центрального банка.
- Новый дизайн.
- Бумага, обработанная специальными веществами для продления срока использования.
Обновление защитных технологий не влияет на законность использования банкнот в 2002 году. Год эмиссии не имеет значения для действительности купюр. Потому евро всех выпусков можно беспрепятственно использовать или обменивать.
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