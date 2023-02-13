Продлится почти неделю: ученые рассказали, когда ожидать самую длинную магнитную бурю февраля

Второй месяц 2023 проходит относительно спокойно с точки зрения геомагнитной активности. Все вспышки среднего уровня и продолжаются всего несколько дней. Однако ученые предупреждают, что до конца месяца следует ожидать одну длительную волну.

По прогнозам ученых, интенсивность магнитных бурь начнет расти в субботу, 18 декабря. В этот день показатель вырастет лишь до 3 баллов, однако уже 19 числа следует ожидать повышения мощности до 4 баллов, сообщает Meteoagent. На таком же уровне показатели продержатся еще 20 и 21 числа и начнут постепенно спадать в течение 22 и 23 февраля. То есть перепады интенсивности магнитной бури продлятся почти неделю – с 18 по 23 февраля включительно.

Самая длинная магнитная буря февраля

4 балла – индекс магнитной бури средней мощности. Он не причинит сильного вреда, но буря будет ощутима для метеозависимых, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

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Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Защитить организм от воздействия магнитных бурь можно благодаря простым правилам. Если их соблюдать в течение нескольких недель, организм станет крепче и меньше будет реагировать на погодные воздействия. Для этого вспомните повадки здорового образа жизни: больше времени проводите на свежем воздухе; разбавьте свой график легкими физическими упражнениями, однако не перегружайте себя, если ваш образ жизни и так активен, в таком случае лучше делать паузы и отдыхать; добавьте в рацион больше свежих овощей, зелени и пополняйте водный баланс; старайтесь избегать стрессов и делать себе релакс-минутки.

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