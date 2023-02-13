Триватиме майже тиждень: вчені розповіли, коли очікувати найдовшу магнітну бурю лютого

Другий місяць 2023 року проходить відносно спокійно з точки зору геомагнітної активності. Всі спалахи середнього рівня і тривають лише кілька днів. Проте вчені попереджають, що до кінця місяця варто очікувати одну довготривалу хвилю.

За прогнозами науковців, інтенсивність магнітних бур почне зростати у суботу, 18 грудня. В цей день показник зросте лише до 3 балів, проте вже 19 числа варто очікувати підвищення потужності до 4 балів, повідомляє Meteoagent. На такому ж рівні показники протримаються ще 20 та 21 числа і почнуть поступово спадати протягом 22 та 23 лютого. Тобто перепади інтенсивності магнітної бурі триватимуть майже тиждень – з 18 по 23 лютого включно.

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4 бали – індекс магнітної бурі середньої потужності. Він не завдасть надто сильної шкоди, але буря буде відчутна для метеозалежних, людей з хронічними захворюваннями та літніх людей.

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Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Захистити організм від впливу магнітних бур можливо завдяки простим правилам. Якщо їх дотримуватися протягом декількох тижнів, організм стане міцніше і менше реагуватиме на погодні впливи. Для цього згадайте звички здорового способу життя: більше часу проводьте на свіжому повітрі; розбавте свій графік легкими фізичними вправами, проте не перевантажуйте себе, якщо ваш спосіб життя і без того активний, в такому випадку краще робити паузи та відпочивати; додайте до раціону більше свіжих овочів, зелені та поповнюйте водний баланс; намагайтесь уникати стресі та робити собі релакс-хвилинки.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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