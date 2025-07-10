Продолжение трудовой деятельности после 60 лет: выгодно ли это для пенсионеров

Многие украинцы не прекращают трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Это позволяет им отложить момент выхода на пенсию.

В свою очередь это может способствовать увеличению размера самой пенсии. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Дело в том, что лица, которые получили право на пенсию по возрасту согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но решили продолжить работать после достижения пенсионного возраста, могут получить пенсию, учитывая их страховой стаж на момент подачи заявления на пенсию.

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Пенсионные выплаты увеличиваются следующим образом:

на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца после достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию до 60 месяцев;

на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца после достижения пенсионного возраста, если отсрочка превышает 60 месяцев.

Итак, за один год отсрочки пенсия возрастает на 6%, что ясно свидетельствует о том, что если человек продолжит работать после 60 лет, его выплаты станут больше.

Стоит также заметить, что для расчета увеличения учитываются только полные месяцы работы. Повышение пенсии за неполный месяц страхового стажа не происходит.

"Лицо, желающее отложить назначение пенсии, должно обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста", – добавили в ПФУ.

Повышение пенсии не предоставляется лицам, которым ранее была назначена пенсия другого вида в соответствии с другими законами Украины или законодательством другой страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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