Продукты подорожают до 30%: когда ожидать роста цен в Украине и что окажется под ударом

В Украине ожидается значительное повышение цен на продукты питания до осеннего периода. Удорожание может составить 30%.

Основным фактором этого стало весеннее ненастье, в частности заморозки, которые отрицательно сказались на урожае фруктовых и овощных культур. Как сообщает Agronews со ссылкой на директора департамента агропромышленного развития Львовской ОВА Людмилу Гончаренко, фермеры уже фиксируют потери урожая кабачков, свеклы и картофеля на уровне 10–20%.

Несмотря на то, что эти потери не критичны, ситуация на рынке продовольствия вызывает беспокойство: часть земель до сих пор не засеяна, а некоторые культуры, например озимый рапс, развиваются медленнее, что может сократить объемы будущего урожая.

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Совокупность этих факторов снизит предложение на внутреннем рынке, а значит, подтолкнет вверх цены даже на обычно недорогие овощи. Эксперты прогнозируют, что к осени подорожают

черешня;

вишня;

сливы;

садовая земляника;

смородина и голубика;

абрикосы и персики;

а также отдельные овощи – прежде всего ранний картофель и кабачки.

Ранее сообщалось, что аномальные весенние заморозки в Украине сильно ударили по плодовым садам, частично уничтожив урожай абрикосов, яблок и голубики. В итоге летом украинцы, вероятно, получат меньше фруктов по более высокой цене: специалисты оценивают возможное подорожание персиков и абрикосов в диапазоне 20-25%.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожает ключевой продукт питания.

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