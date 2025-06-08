Прогноз курса евро на середину июня: сколько будет стоить валюта

Курс евро прогнозируется в пределах от 45 до 47 гривен. Валютные колебания ожидаются, но они будут незначительны, а разница между межбанковским и наличным курсами практически отсутствует.

Что касается курса евро на следующую неделю, банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 канала отметил, что режим управляемой гибкости предполагает небольшие колебания курса как в сторону повышения, так и в сторону снижения.

По словам банкира, из-за стабилизации потребительских цен и относительной стабильности наличных курсов на рынке наличной валюты не ожидается значительной активности.

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Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиций в Глобус Банке, отмечает, что межбанковский и наличный курсы будут максимально близки друг другу.

Интересно, что соотношение евро к доллару будет оставаться в пределах 1,13–1,16 доллара за евро, что свидетельствует об умеренных изменениях на валютном рынке.

Обратите внимание: в период с 9 по 15 июня курс евро на наличном рынке и межбанке будет колебаться в диапазоне 45,5–47 гривен.

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