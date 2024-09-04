Прогноз магнитных бурь до конца недели: ждать ли опасных периодов

Сентябрь 2024 года обещает быть достаточно активным в отношении магнитных бурь. Наиболее опасными ожидаются периоды с 17 по 18 и с 26 по 29 сентября.

Согласно прогнозу сервиса Meteoagent, с 4 по 25 сентября геомагнитных штормов силой более трех баллов (зеленый уровень опасности) не ожидается. Однако следует заметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться из-за непредсказуемой солнечной активности.

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Магнитные бури, календарь с 4 по 10 сентября

Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Солнечная активность влияет на наше самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Поэтому знание о периодах магнитных бурь поможет вам лучше подготовиться.

Как подготовиться к магнитным бурям?

Правильное питание, достаточный сон, регулярные физические нагрузки помогут укрепить организм и легче перенести воздействие магнитных бурь. Попытайтесь избегать стрессовых ситуаций, особенно в дни повышенной солнечной активности. Людям с гипертонией следует особенно внимательно следить за своим давлением в дни магнитных бурь.

Если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом о возможности коррекции дозировки лекарства в дни магнитных бурь.

Симптомы, которые могут возникнуть во время магнитных бурь:

головная боль

Слабость и сонливость

Изменения настроения

Проблемы со сном

Боли в суставах и мышцах

Повышение АД

Индивидуальная чувствительность к магнитным бурям может значительно отличаться.

Информация, представленная в этом тексте, носит общий характер и не может заменить консультацию врача. Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к специалисту.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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