Прогноз магнитных бурь до конца недели: ждать ли опасных периодов
Сентябрь 2024 года обещает быть достаточно активным в отношении магнитных бурь. Наиболее опасными ожидаются периоды с 17 по 18 и с 26 по 29 сентября.
Согласно прогнозу сервиса Meteoagent, с 4 по 25 сентября геомагнитных штормов силой более трех баллов (зеленый уровень опасности) не ожидается. Однако следует заметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться из-за непредсказуемой солнечной активности.
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Магнитные бури, календарь с 4 по 10 сентября
Солнечная активность влияет на наше самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Поэтому знание о периодах магнитных бурь поможет вам лучше подготовиться.
Как подготовиться к магнитным бурям?
Правильное питание, достаточный сон, регулярные физические нагрузки помогут укрепить организм и легче перенести воздействие магнитных бурь. Попытайтесь избегать стрессовых ситуаций, особенно в дни повышенной солнечной активности. Людям с гипертонией следует особенно внимательно следить за своим давлением в дни магнитных бурь.
Если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом о возможности коррекции дозировки лекарства в дни магнитных бурь.
Симптомы, которые могут возникнуть во время магнитных бурь:
- головная боль
- Слабость и сонливость
- Изменения настроения
- Проблемы со сном
- Боли в суставах и мышцах
- Повышение АД
Индивидуальная чувствительность к магнитным бурям может значительно отличаться.
Информация, представленная в этом тексте, носит общий характер и не может заменить консультацию врача. Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к специалисту.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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