Прохождение военной службы по месту жительства: что прописано в новом законе

С принятием нового закона о мобилизации в Украине произошли существенные изменения в порядке прохождения военной службы по месту жительства. Эти изменения касаются широкого круга военнообязанных, ранее имевших право служить исключительно по месту своего постоянного проживания.

Ранее перечень категорий лиц, которые могли проходить службу по месту жительства, был подробно прописан в законе. В него входили многодетные родители, родители-одиночки, опекуны, ухаживающие за инвалидами и другие категории граждан.

Однако новый закон №3633-IX (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета) существенно расширил полномочия военных комиссариатов по определению места прохождения службы для таких лиц.

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Теперь военнообязанные, ранее имевшие право служить по месту жительства, могут быть направлены для прохождения службы в другие регионы Украины. Это решение принимается военным комиссариатом с учетом потребностей Вооруженных сил Украины.

Каковы последствия отказа от военной службы?

Уклонение от военной службы является серьезным правонарушением и наказывается законом. Согласно Уголовному кодексу Украины, за уклонение от мобилизации предусмотрено лишение свободы сроком от двух до пяти лет. Также предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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