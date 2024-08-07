Проходження військової служби за місцем проживання: що прописано в новину законі

З прийняттям нового закону про мобілізацію в Україні відбулися суттєві зміни у порядку проходження військової служби за місцем проживання. Ці зміни стосуються широкого кола військовозобов'язаних, які раніше мали право служити виключно за місцем свого постійного проживання.

Раніше, перелік категорій осіб, які могли проходити службу за місцем проживання, був детально прописаний у законі. До нього входили багатодітні батьки, батьки-одинаки, опікуни, особи, які доглядають за інвалідами, та інші категорії громадян.

Однак, новий закон №3633-IX (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку) суттєво розширив повноваження військових комісаріатів щодо визначення місця проходження служби для таких осіб.

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Тепер військовозобов'язані, які раніше мали право служити за місцем проживання, можуть бути направлені для проходження служби в інші регіони України. Це рішення приймається військовим комісаріатом з урахуванням потреб Збройних Сил України.

Які можуть бути наслідки відмови від військової служби?

Ухилення від військової служби є серйозним правопорушенням і карається законом. Відповідно до Кримінального кодексу України, за ухилення від мобілізації передбачено позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Також передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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