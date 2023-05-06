Прольет свет на утраченные тайны: израильские ученые создали ИИ, способный расшифровывать древний язык

Израильские ученые смогли создать уникальную программу, которая способна расшифровать древний аккадский язык, одну из древнейших письменных систем, созданную в древней Месопотамии. Ученые из университета Тель-Авива (TAU) и Университета Ариэля применили свои знания ассириологии для понимания сложных клинописных текстов. Ученые создали модель искусственного интеллекта, которая может переводить с одного языка на другой на уровне среднестатистического машинного перевода.

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Об этом пишет Arkeonews.

С помощью ИИ ученые создали модель, способную делать качественный перевод с аккадского на английский. Ученые создали две версии ШИ-модели, одна из которых переводит аккадский язык на латиницу, а другая – в кодировке Юникод.

Согласно результатам проверки перевода искусственным интеллектом, модель с латинской транслитерацией получила 37,47 балла по шкале Best Bilingual Evaluation Understudy 4 (BLEU4) – это среднестатистический машинный перевод с одного языка на другой. Если учесть, что ИИ делает перевод с языка, который использовали более 2000 тысяч лет назад, то прорыв можно назвать грандиозным. Теперь появилась возможность донести древнюю историю до более широкого круга людей.

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