Простая закуска за 20 минут: рецепт булочек из слоеного теста из песто
Эти булочки по рецепту от Shuba очень быстро и просто готовятся и обладают невероятным вкусом. Прекрасно сочетаются с вином.
Ингредиенты:
Тесто листово-дрожжевое – 500 г
Моцарелла – 125 г
Томаты – 2 шт.
Желтки куриные – 1 шт.
Соус песто – по вкусу
Приправа "Итальянские травы" – по вкусу
Базилик зеленый, пучок – по вкусу
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Способ приготовления:
Тесто разрежьте на одинаковые квадраты. Выложите на противень, устланный пергаментной бумагой.
Сделайте на тесте надрезы и смажьте песто соусом.
Выложите нарезанные кольцами томаты и моцареллу, посыпьте специями. Бортики смажьте взбитым желтком.
Выпекайте при 200°C духовке в течение 15-20 минут.
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