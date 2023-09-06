Просто и гениально: Как правильно выстилать пергамент для выпечки на противень

Перед вами – ценный совет от австралийской пекари Лауры Фу, которая покажет вам, как подготовить кулинарный пергамент к работе. Этот простой лайфхак сделает ваше приготовление куша еще удобнее и сэкономит вас от ненужных неудобств.

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Кулинарный пергамент – это незаменимый атрибут в любой кухне, но часто он может быть капризным и выскакивать из формы, когда вы пытаетесь его разложить. Чтобы избежать этой проблемы и обеспечить равномерное распределение пергамента в дни вашей формы, следует придерживаться этого простого совета, о котором рассказала пекарка в TikTok.

Первым шагом является подготовка пергамента. Как правило, пергамент поставляется в больших рулонах или листах. Извлеките необходимое количество пергамента для вашей формы.

Вот де Лаура Фу раскрывает свой ценный совет. Прежде чем положить пергамент в форму, помять его. Для этого вам нужно прокатить или просто несколько раз согнуть пергамент в рулонах, сделав его более гибким.

Теперь, когда ваш пергамент стал более гибким и мягким, он легче поддается формированию. Положите его в форму так, как вы обычно делаете, и вы заметите, что пергамент теперь равномерно распределяется и не выскакивает.

Таким образом, вы сможете наслаждаться удобством и беспроблемностью приготовления блюд с помощью кулинарного пергамента, благодаря простому, но эффективному совету от Лауры Фу.

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