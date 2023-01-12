Просто находка: четыре сорта огурцов, дающих щедрый урожай

Когда нужно сажать огурцы и какие сорта лучше для урожая

Не все сорта огурцов обладают высокой урожайностью и иммунитетом от погодных изменений. Однако некоторые виды этого овоща – настоящая находка.

В частности, это следующие сорта: прагматик, "Клодин", корнишон и "Забава". Об этом рассказали в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

1. Οгирок "Прагматик". Этот раннеспелый сорт огурца радует высоким урожаем и отличными вкусовыми качествами. Плоды насыщенного темно-зеленого цвета, с плотной кожурой, очень хрустящей и соковой серединкой.

2. Огурец "Клодин" очень вкусный и относится к сортам корнишонного типа. Плоды созревают насыщенного зеленого цвета с белыми шипами. В общем, очень сочные и со сладкой серединкой. Высокая уязвимость и высокий иммунитет.

3. Огурец "Корнишон". Этот сорт очень вкусен и прекрасен как в свежем виде (в нарезках к мясным блюдам и гарнирам), так и в салатах, в сочетании со свежей ароматной зеленью. Обладает очень высокими качествами, прекрасно подходит для заготовки на зиму.

4. Огурец "Забава" – очень поразительный гибрид огурца корнишонного типа. Поды с шипами, очень сочные, сладкие. У этого сорта высокий иммунитет к неблагоприятным погодным условиям.

Когда сажать огурцы и как

Огурцы можно сразу высевать в открытый грунт, или делать рассаду, а затем высаживать в землю. Благодаря второму способу вы получите ранний урожай.

Обычно высевают огурцы на рассаду в домашних условиях в середине апреля и начале мая. Для пересадки сеянцы будут готовы спустя три недели после посева. Долго их держать в таком виде не стоит, им нужна почва.

Перед тем, как высаживать семена огурцов или рассаду в открытую землю, следует учитывать температуру воздуха. Поэтому следует это делать, когда она поднимется до +16-18°C.

При температуре ниже +5°C огурцы погибают, и об этом нужно помнить. Поэтому сеять семена нужно после того, как пройдет угроза ночных заморозков. В зависимости от региона это делают с апреля по июнь, а высадка происходит в несколько этапов.

Напомним, что выращивать грибы в домашних условиях не так сложно, как кажется вначале. Существует несколько способов, как вырастить много вкусных и мясистых вешенок.

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