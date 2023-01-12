Просто знахідка: чотири сорти огірків, які дають щедрий врожай

Не всі сорти огірків мають високу врожайність та імунітет від погодних змін. Проте деякі види цього овоча – справжня знахідка.

Зокрема це наступні сорти: прагматік, "Клодин", корнішон та "Забава". Про це розповіли у Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

1. Οгірок "Прагматік". Цей ранньостиглий сорт огірка радує високим врожаєм і відмінними смаковими якостями. Плоди насиченого темно-зеленого кольору, з щільною шкіркою, дуже хрусткою і соковою серединкою.

2. Огірок "Клодін" дуже смачні та належать до сортів корнішонного типу. Плоди достигають насиченого зеленого кольору з білими шипами. Загалом дуже соковиті та з солодкою серединкою. Висока вразливість і високий імунітет.

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3. Огірок "Корнішон". Цей сорт дуже смачний та прекрасний як у свіжому вигляді (в нарізках до м'ясних страв і гарнірів), так само і в салатах, в поєднанні зі свіжою ароматною зеленню. Має дуже високі якості, чудово підходить для заготівлі на зиму.

4. Огірок "Забава" – дуже високовражаючий гібрид огірка корнішонного типу. Поди з шипами, дуже соковиті, солодкі. У цього сорту високий імунітет до несприятливих погодних умов.

Коли садити огірки та як

Огірки можна одразу висівати у відкритий ґрунт, або ж робити розсаду, а потім висаджувати у землю. Завдяки другому способу ви отримаєте ранній врожай.

Зазвичай висівають огірки на розсаду в домашніх умовах в середині квітня і до початку травня. Для пересадки сіянці будуть готові через три тижні після посіву. Довго їх тримати у такому вигляді не варто, їм потрібен ґрунт.

Перед тим, як висаджувати насіння огірків або розсаду у відкриту землю, треба враховувати температуру повітря. Тому варто це робити, коли вона підійметься до +16-18°C.

За температури, нижчої за +5°C, огірки гинуть, і про це потрібно пам'ятати. Тому сіяти насіння треба після того, як мине загроза нічних заморозків. В залежності від регіона це роблять від квітня по червень, а висаджування відбувається у декілька етапів.

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