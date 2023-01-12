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Просто знахідка: чотири сорти огірків, які дають щедрий врожай

Дутік Катерина

Коли потрібно садити огірки та які сорти найкращі для врожаю

Не всі сорти огірків мають високу врожайність та імунітет від погодних змін. Проте деякі види цього овоча – справжня знахідка.

Зокрема це наступні сорти: прагматік, "Клодин", корнішон та "Забава". Про це розповіли у Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

1. Οгірок "Прагматік". Цей ранньостиглий сорт огірка радує високим врожаєм і відмінними смаковими якостями. Плоди насиченого темно-зеленого кольору, з щільною шкіркою, дуже хрусткою і соковою серединкою.

2. Огірок "Клодін" дуже смачні та належать до сортів корнішонного типу. Плоди достигають насиченого зеленого кольору з білими шипами. Загалом дуже соковиті та з солодкою серединкою. Висока вразливість і високий імунітет.

3. Огірок "Корнішон". Цей сорт дуже смачний та прекрасний як у свіжому вигляді (в нарізках до м'ясних страв і гарнірів), так само і в салатах, в поєднанні зі свіжою ароматною зеленню. Має дуже високі якості, чудово підходить для заготівлі на зиму.

4. Огірок "Забава" – дуже високовражаючий гібрид огірка корнішонного типу. Поди з шипами, дуже соковиті, солодкі. У цього сорту високий імунітет до несприятливих погодних умов.

Коли садити огірки та як

Огірки можна одразу висівати у відкритий ґрунт, або ж робити розсаду, а потім висаджувати у землю. Завдяки другому способу ви отримаєте ранній врожай.

Зазвичай висівають огірки на розсаду в домашніх умовах в середині квітня і до початку травня. Для пересадки сіянці будуть готові через три тижні після посіву. Довго їх тримати у такому вигляді не варто, їм потрібен ґрунт.

Перед тим, як висаджувати насіння огірків або розсаду у відкриту землю, треба враховувати температуру повітря. Тому варто це робити, коли вона підійметься до +16-18°C.

За температури, нижчої за +5°C, огірки гинуть, і про це потрібно пам'ятати. Тому сіяти насіння треба після того, як мине загроза нічних заморозків. В залежності від регіона це роблять від квітня по червень, а висаджування відбувається у декілька етапів.

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