Простой и удобный лайфхак для тех, кто не умеет пользоваться палочками для суши

Некоторые люди просто не посещают заведения с японской кухней из-за того, что не умеют пользоваться палочками для суши. Во-первых, научиться этому не так уж трудно. А если вы по какой-либо причине не хотите это делать, вам поможет следующий лайфхак.

Об этом удобном и простом способе рассказала пользователь с ником @ailsaclare в своем TikTok, а ролик, который посмотрело почти 11 миллионов человек, получил более 1 миллиона понравившихся.

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Несмотря на популярность азиатской кухни, далеко не каждый может похвастаться своими навыками пользования палочками. Но чтобы есть ими, вам понадобится только обычная салфетка.

Положите концы палочек на другую салфетку и плотно обмотайте их салфеткой, после чего аккуратно сожмите их вместе. Таким способом палочки не выскользнут из рук, а благодаря салфетке их будет гораздо легче держать.

Пользователи в комментариях оценили этот лайфхак и поблагодарили блоггеров за хороший совет.

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