Простой и вкусный рецепт для консервации: как сделать традиционные маринованные огурцы по-польски на зиму
Как закрыть огурцы в банках на зиму
У каждой опытной хозяйки есть свой любимый рецепт заготовки огурцов на зиму. Некоторые выбирают маринад с горчицей, другие добавляют кетчуп из чили, а третьи предпочитают квашеные огурцы с мукой. Сегодня мы предлагаем простой рецепт маринованных огурцов по-польски.
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Ингредиенты:
- Огурцы (500 г);
- Петрушка (небольшой пучок);
- Лук (1 шт.);
- Морковь (1 шт.);
- Чеснок;
- Зонты укропа;
- Лавровый лист;
- Черный перец;
- Душистый перец;
- Горчица в зернах.
Ингредиенты для маринада:
- Вода (1л);
- соль (2 ст. л.);
- Сахар (4 ст. л.);
- Уксус 9% (100 мл).
Приготовление:
- Огурцы замочите в прохладной воде на 2-3 часа. Затем тщательно промойте их и обрежьте кончики с двух сторон;
- Банки промойте под проточной водой с добавлением соды и протрите их досуха;
- Лук споласкивайте, очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Морковь очистите и нарежьте колечками;
- На дно каждой банки положите зонтики укропа, несколько веточек промытой петрушки, чуть-чуть лука и моркови, 2-3 зубчика чеснока, лавровый лист, а также несколько горошин черного и душистого перца. Затем добавьте горчицу в зернах;
- Теперь плотно заполните банки огурцами;
- Для приготовления маринада в кастрюлю с водой добавьте соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте, чтобы все кристаллы растворились. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения, затем оставьте на огне еще 1-2 минуты;
- Залейте горячим маринадом огурцы в банках;
- Для стерилизации заготовок большую кастрюлю наполните водой и положите на дно полотенце. Разместите в кастрюле банки с огурцами, накройте их чистыми крышками и залейте теплой водой в плечики. Стерилизуйте в течение 10 минут после начала кипения;
- Извлеките банки с огурцами из кастрюли и переверните дном вверх. Накройте их теплым пледом или одеялом и оставьте до охлаждения при комнатной температуре, затем сохраните в прохладном месте.
Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.
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