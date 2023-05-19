Простой пирог за полчаса: рецепт заливного пирога с капустой
Этот пирог отлично подойдет к вечернему чаепитию, а также в качестве питательного перекуса.
Ингредиенты:
– капуста - 350 г
– лук – 120 г
– сладкий перец – 120 г
– морковь – 120 г
– карри – 1/2 ч. л.
– соль, черный молотый перец - по вкусу
– зелень петрушки
– подсолнечное рафинированное масло – для жарки
Для теста:
– сметана - 150 г
– яйца (крупные) – 2 шт.
– соль – 1 ч. л.
– сахар – 1 ч. л.
– разрыхлитель для теста – 1 ч. л. со сливком
– мука – 6-7 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту и перец соломкой, а лук кубиком. Морковь натрите. Зелень измельчите.
2. На сковороду налейте растительное масло, разогрейте. Выложите лук и жарьте 3 минуты. Затем добавьте морковь, жарьте 3 минуты, затем перец – также жарьте 3 минуты. В последнюю очередь высыпьте капусту и жарьте 8 минут.
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3. Тесто: взбейте яйца, добавьте к сметане, посолите и поперчите. Перемешайте.
4. Насыпьте 3 ст. л муки и перемешайте. Добавьте оставшуюся муку и снова перемешайте.
5. На дно смазанной растительным маслом формы выложите 4 ст.л. теста. Выложите начинку, а на нее – остальное тесто.
6. Посыпьте кунжутом.
7. Выпекайте пирог 30 мин. при 180 °С.
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