Простой рецепт маринада для хрустящих кабачков на зиму

Конец лета всегда знаменуется консервацией запасов на зиму. Особенно популярны для закруток огурцы, помидоры и другие овощи.

Предлагаем принять во внимание рецепт маринованных кабачков, которые будут пряными и хрустящими. Они обязательно понравятся вам. Этот рецепт настолько прост и быстр, что всего за несколько минут вы приготовите вкусные хрустящие кабачки в банках.

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На три литровых банка понадобится:

2 кг кабачков

21 зубчик чеснока

Соцветие укропа – по одному в каждую банку.

3 лавровых листа

15 горошин душистого перца

15 штук гвоздики

кориандр молотый – по вкусу.

Как готовить

Банки, в которых будете закрывать кабачки, тщательно вымойте и простерилизуйте. Также нужно прокипятить крышки для банок.

Кабачки нужно вымыть и нарезать кружочками, толщиной около 1 см.

На дно каждой банки нужно положить зелень, чеснок, лавровый лист, по 5 горошин душистого перца и столько же гвоздики, по желанию добавьте на кончике ножа в каждую банку кориандр.

Затем плотно утрамбуйте кабачки в банках и залейте кипятком.

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Теперь нужно подготовить маринад для кабачков. Для этого поливайте из банок с кабачками воду в большую кастрюлю, добавьте еще 100 мл воды. Засыпьте 2 с. л. соли с горкой и 70 г сахара.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Как только вода закипит, добавьте 80 мл 9% уксуса и проварите минуту. Затем маринад сразу нужно разлить по баночкам с кабачками и закатать их крышками.

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