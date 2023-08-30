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Простой рецепт маринада для хрустящих кабачков на зиму

Былим Елена

Простой рецепт маринада для хрустящих кабачков на зиму

Конец лета всегда знаменуется консервацией запасов на зиму. Особенно популярны для закруток огурцы, помидоры и другие овощи.

Предлагаем принять во внимание рецепт маринованных кабачков, которые будут пряными и хрустящими. Они обязательно понравятся вам. Этот рецепт настолько прост и быстр, что всего за несколько минут вы приготовите вкусные хрустящие кабачки в банках.

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На три литровых банка понадобится:

  • 2 кг кабачков
  • 21 зубчик чеснока
  • Соцветие укропа – по одному в каждую банку.
  • 3 лавровых листа
  • 15 горошин душистого перца
  • 15 штук гвоздики
  • кориандр молотый – по вкусу.

Как готовить

Банки, в которых будете закрывать кабачки, тщательно вымойте и простерилизуйте. Также нужно прокипятить крышки для банок.

Кабачки нужно вымыть и нарезать кружочками, толщиной около 1 см.

На дно каждой банки нужно положить зелень, чеснок, лавровый лист, по 5 горошин душистого перца и столько же гвоздики, по желанию добавьте на кончике ножа в каждую банку кориандр.

Затем плотно утрамбуйте кабачки в банках и залейте кипятком.

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Теперь нужно подготовить маринад для кабачков. Для этого поливайте из банок с кабачками воду в большую кастрюлю, добавьте еще 100 мл воды. Засыпьте 2 с. л. соли с горкой и 70 г сахара.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Как только вода закипит, добавьте 80 мл 9% уксуса и проварите минуту. Затем маринад сразу нужно разлить по баночкам с кабачками и закатать их крышками.

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