Простой способ сохранить чеснок на зиму, чтобы он не пророс и не засох

Чеснок – это универсальная овощная культура, которая широко используется в кулинарии. Чтобы чеснок хорошо хранился до весны, важно соблюдать некоторые правила.

Вот несколько советов, как сохранить чеснок на зиму:

Выкопайте чеснок в сухую погоду, когда он полностью созреет.

Подсушите чеснок на солнце или хорошо проветриваемом помещении.

Храните чеснок в темном прохладном месте.

Оптимальная температура хранения чеснока составляет от 0 до +4 градусов по Цельсию. При такой температуре чеснок сохраняется в течение 6-8 месяцев.

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Чтобы чеснок не пророс, его можно хранить в холодильнике. Для этого чеснок нужно поместить в полиэтиленовый пакет или коробку и поставить в нижнюю полку холодильника.

Чтобы чеснок не засох, его нужно регулярно проверять и удалять проросшие зубчики.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сохранить чеснок на зиму.

Чеснок можно хранить в шелухе или очистив.

Если вы храните чеснок в шелухе, его нужно периодически переворачивать, чтобы он равномерно просох.

Чеснок можно хранить в ящиках с песком или золой. Песок или зола помогут абсорбировать излишнюю влагу.

Чеснок можно хранить в коробке с луком. Лук выделяет вещества, предотвращающие прорастание чеснока.

Способ хранения в холодильнике

Если вы храните чеснок с другими овощами в холодильнике, он может прорасти быстрее, поскольку овощ содержат слишком много влаги. Однако если это будет слишком сухое место, то чеснок начнет высыхать.

Попробуйте взять несколько головок чеснока, поделить на зубчики и почистить их от шелухи. Затем возьмите маленькую герметичную стеклянную баночку и положите на дно немного риса. Положите сверху зубчики чеснока и поставьте в холодильник. Ваш чеснок будет дольше оставаться свежим и ароматным.

Чеснок можно положить в полотняном мешке, в который стоит положить немного луковой шелухи. Это защитит чеснок от вредителей и болезней и поможет ему дольше сохранять свежесть.

Можно замариновать чеснок. Очищенные зубчики чеснока положите в закрывающуюся банку и залейте уксусом (9%). Храните баночку в холодильнике, плотно закрутив ее крышку.

Можно заморозить чеснок. Если заморозить очищенные зубчики чеснока, он сохранит свои вкусовые свойства в течение двух месяцев. Другой способ заморозки поможет сохранить вкус чеснока дольше – до 6 месяцев. Для этого нужно зубчики чеснока раздавить и положить пюре в формы для льда. Поставьте их в морозильник на 8 часов, затем извлеките из формы и положите в полиэтиленовый зип-пакет.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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